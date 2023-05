Futebol: Feira do Livro de Lisboa antecipa encerramento para as 17h00 no próximo sábado

A Feira do Livro de Lisboa vai antecipar o encerramento para as 17h00, no sábado, por questões de segurança relacionadas com "eventuais comemorações" associadas à Liga Portugal de futebol, informou esta terça-feira a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

Este encerramento antecipado levará "ao cancelamento ou nova calendarização de 155 eventos que se iriam realizar a partir das 17h00, dos 265 que já estavam programados" para sábado, e a "uma quebra importante de faturação" de editores e livreiros, acrescenta a organizadora da Feira do Livro de Lisboa, sem adiantar estimativas.

A decisão da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), como indica em comunicado, resulta da "informação da Polícia de Segurança Pública [PSP]", recebida hoje, "de que o encerramento da Feira do Livro de Lisboa terá de ocorrer às 17:00 [no sábado], de modo a assegurar que, até às 18:00, o recinto", no Parque Eduado VII, "fique totalmente liberto de pessoas (funcionários e visitantes)".

Em causa está o termo dos jogos da última jornada da Liga Portugal de futebol profissional, e a necessidade de garantir a segurança "no perímetro afeto a eventuais comemorações que venham a acontecer" na área do Marquês de Pombal, "incluindo o Parque Eduardo VII".

A APEL informa que, neste contexto, "irá cumprir na íntegra o pedido efetuado pela PSP, contribuindo assim para o cumprimento da ordem pública e a segurança de pessoas e bens".

"Os editores e livreiros participantes" esperam, no entanto, segundo a APEL, "uma quebra importante de faturação, naquele que seria o primeiro sábado da Feira", com o encerramento a acontecer seis horas antes do horário habitual para este dia.

"No domingo, 28 de maio, a Feira do Livro funcionará nos horários normais, prolongando-se sem interrupções até ao dia 11 de junho, como previsto", conclui a APEL.

De segunda a quinta-feira, a Feira do Livro de Lisboa funciona das 12:30 às 22:00, às sextas-feiras e na véspera dos feriados, das 12:30 às 23:00 e, aos sábados, das 11:00 às 23:00. Aos domingos abre igualmente às 11:00, mas encerra às 22:00.

A 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa é inaugurada na próxima quinta-feira, dia 25 de maio, e vai decorrer até 11 de junho, contando com 139 participantes, mais de 980 chancelas editoriais e 340 pavilhões.