Oceanário celebra 25 anos e tem feito a diferença no conhecimento sobre a vida marinha

Quantos anos vive um tubarão? A resposta é: “Não sabemos”, indica João Falcato, administrador executivo (CEO) do Oceanário de Lisboa, mas os aquários de grandes dimensões podem dar a resposta. Até porque, “80% do conhecimento que temos hoje sobre a natureza terrestre vem dos zoos, não vem da natureza porque é praticamente impossível, por exemplo, estudar o comportamento de um tigre na natureza”, explica o administrador, fazendo notar que, no caso dos peixes, esse estudo é “ainda mais difícil” porque implica andar submerso.