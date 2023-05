Há um milhão de espécies em risco de extinção: “as nossas atividades são devastadoras em todos os cantos do planeta”, alerta ONU

“Do ar que respiramos à comida que comemos, energia com que nos abastecemos e medicina com que nos curamos, as nossas vidas estão totalmente dependentes de ecossistemas saudáveis. No entanto, as nossas atividades são devastadoras em todos os cantos do planeta.”

O alerta é de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas,que numa mensagem divulgada no Twitter sublinha a urgência. “Temos de pôr fim a esta guerra à natureza”.

No Dia Internacional da Diversidade Biológica, o Expresso reuniu alguns dados sobre as espécies de fauna e flora existentes no mundo e no país.