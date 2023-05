António Mega Ferreira e a Expo 98: o que o "corredor de fundo" disse sobre a sua vida e a exposição de que foi o "pai"

Não é de fácil definição. “Megalómano” para uns, “cabotino” para outros, “genial” para outros tantos. Isso pouco conta, e nem mesmo o currículo, que é grande e de qualidade, explica o essencial: Mega Ferreira, 48 anos, acredita em si próprio e nas coisas que se propõe fazer, por mais demenciais ou inverosímeis que pareçam - o que, como se sabe, é pouco português.

Como esta aposta na Expo - de que foi o inspirador e é um dos coautores. Passou pela política entre 74 e 75, ("a política só me interessa como exercício cívico"), fez jornalismo na Imprensa e na Televisão, administrou o Círculo de Leitores e trocou-o pela Comissão dos Descobrimentos. É um leitor “omnívoro”, um melómano compulsivo ("a música salvou-me do desespero"), um amante de pintura, um autor com diversos livros publicados. E um apaixonado da vida, louvando-a com tanto de curiosidade como de paixão. Uma personagem que prefere caracterizar-se como um “maratonista” que já foi “sprinter”. E talvez seja essa a melhor definição.



É preciso uma chave para esta entrevista: quem é António Mega Ferreira? Passou pela política, foi jornalista, é autor de vários livros. É um intelectual? Ou será melhor dizermos já que é uma personagem? Um corredor de fundo. Dantes, um «sprinter», hoje um maratonista a quem interessa mais o longo prazo. Corro exclusivamente motivado pelo enorme prazer que é correr, andar contra o tempo. E talvez o que ajude a esse prazer seja o facto de pensar que viver é também um enorme prazer. Ninguém me convence do contrário. Nem mesmo os acidentes da vida, que fazem parte de algo complexo, riquíssimo, que nos desafia e nos põe em causa constantemente. É isso que é a corrida. Costuma dizer-se que se corre por um objectivo. Eu não o tenho, gosto de correr. Gosto de uma boa maratona, como agora esta da Expo. E, evidentemente, quero chegar à linha da meta.



Corre pelo prazer e não pelo objectivo. Mas a própria meta encerra um objectivo. Só começo a correr com o objectivo de vencer, e não apenas para competir.Corro na vida para ganhar coisas, para atingir objectivos. A Expo é muito especial, porque é anti-rotina



Nesse sentido, é um privilegiado. Tem a noção disso? Absolutamente. Só tenho que agradecer à vida.