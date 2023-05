Aeroporto de Lisboa com longas filas: inspetores do SEF garantem que greve continua

A greve dos inspetores do SEF tem causado longas filas de espera no aeroporto de Lisboa, em particular na zona internacional. A paralisação, que vai continuar, também afetou esta segunda-feira os aeroportos do Porto, Faro e Madeira, mas com menor impacto.

Os inspetores do SEF dizem que as manifestações – que chegam ao terceiro e último dia, mas que vão ser retomadas ainda este mês – são necessárias face à incerteza sobre o futuro depois da reestruturação do serviço. A adesão dos trabalhadores esteve perto dos 100%.

O Governo, em contrapartida, afirma que todas as exigências foram satisfeitas.

“Fiquei três horas na fila. Estou com os meus avôs”

Depois de uma manhã sem impacto significativo, a situação tornou-se mais crítica para os passageiros no aeroporto de Lisboa, com longas filas para quem tem familiares ou amigos que tiveram de passar pelo controlo de fronteiras.

“ Esperei mais ou menos 50 minutos, muito mais do que aquilo que é normal”, diz um passageiro. Outro, acompanhado pelos avôs, diz que passou “umas três horas na fila”.

Normalidade no Porto e na Madeira

O cenário caótico em Lisboa contrasta com outros aeroportos do país, como o do Porto e da Madeira, onde a situação é mais calma e sem grandes constrangimentos.

“Passou rápido, não tive quaisquer problemas”, alega um passageiro.

Novas greves para este e o próximo mês

A greve dos inspetores do SEF nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira registou uma adesão perto dos 100%, o que demonstra "o grau de indignação" dos trabalhadores, avançou esta segunda-feira o presidente do sindicato que convocou a paralisação.

Os inspetores dizem desconhecer o decreto de lei, aprovado em abril, que estabelece o regime de transição dos trabalhadores do SEF. Garantem só parar a greve quando receberem um esclarecimento do Governo.



Já há mais dias de greve agendados até ao final de Junho. Repetem-se todos os sábado, domingos e segundas entre as 5 e as 10 da manhã no aeroporto de Lisboa e todas as segundas durante o dia todo no Porto, Faro e Madeira.