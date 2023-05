“35% das pessoas com depressão em Portugal acham apenas que andam cansadas, não procuram ajuda e não têm a perceção de que têm um problema”

O último estudo epidemiológico nacional sobre saúde mental foi publicado há 10 anos e revelou que 23% dos portugueses sofrem de alguma doença mental. Como se explica uma prevalência tão alta?

Não há uma resposta única. Não é provável que nesta pontinha da Europa se tenha acumulado uma carga genética que proporcione prevalências altas. O que acontece é que as doenças mentais estão associadas a fatores sociais, económicos e culturais. Acho que é preciso interpretar estes resultados sabendo que as entrevistas foram feitas na última crise económica [troika], em que houve descida grande do PIB, aumento do desemprego e instabilidade política e social. Se há coisa que aumenta a prevalência das doenças mentais é a pobreza, os receios de desemprego e as dívidas, por exemplo. E as desigualdades económicas. Ou seja, é mau para a saúde mental ser pobre, é muito pior tornar-se pobre e é ainda muitíssimo pior ser pobre ao lado dos muito ricos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.