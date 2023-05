“Tenho 80 anos e nunca vi um aeroporto assim”: greve no SEF provoca longas filas na chegada a Lisboa

A greve dos inspetores do SEF, que começou este sábado no aeroporto de Lisboa, provocou esta manhã longas filas no controlo dos passaportes.

Os inspetores queixam-se de não terem sido informados sobre o processo de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A greve, que se estende na segunda-feira aos aeroportos do Porto, Faro e Madeira, vai decorrer até ao final do mês de junho.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF).