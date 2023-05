Grau de ameaça 3: com Kissinger e diretor da CIA entre convidados, reunião do Clube de Bilderberg em Lisboa é de “risco elevado”

A reunião do Clube de Bilderberg, que se realiza este fim de semana em Lisboa, foi classificada pelas forças e serviços de segurança como sendo de grau de ameaça 3, ou de risco elevado. Trata-se de um evento de risco que obriga a um plano de segurança da PSP e a que todos os participantes tenham direito a segurança pessoal, soube o Expresso. Ou seja, está longe do nível 5, em que a ameaça é considerada desprezível, mas igualmente afastada do nível 1, em que o risco é máximo e há a perceção de um ataque iminente. Em Portugal já houve eventos internacionais com graus de ameaça mais elevados, como por exemplo a cimeira da NATO realizada em Lisboa em 2010.

Nos últimos meses, polícias e serviços de informações prepararam ao pormenor a segurança deste encontro, que reúne anualmente a nata dos líderes políticos, económicos e das novas tecnologias. O local da reu­nião é o Hotel Pestana Palace, no Alto de Santo Amaro, que fica situado junto a duas escolas, à embaixada da Hungria e onde passam diariamente milhares de pessoas. A paragem de transportes públicos do Alto de Santo Amaro estará suprimida entre as 14h do dia 17 e as 16h do dia 21 de maio. As duas escolas vão funcionar normalmente, mas o condicionamento do trânsito deverá levar a algumas perturbações nas atividades letivas.