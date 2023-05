Programa informático falhou e cerca de 50% dos alunos não conseguiu terminar provas de aferição

Alguns agrupamentos escolares acusam o Ministério da Educação de não ter dado tempo suficiente às escolas para preparar o novo modelo de provas de aferição em formato digital.

As provas arrancaram esta terça-feira e, no primeiro dia, já houve queixas relacionadas com o funcionamento do programa.

"Nós planeámos estas provas há três meses com equipamentos nossos, fizemos a aquisição de routers e estava tudo preparado. Os alunos estavam motivados. Mas durante a prova houve falhas de internet e cerca de 50% dos alunos não conseguiram terminar as provas", adiantou à SIC Notícias o diretor do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, António Seixas.

Este ano, mais de 250 mil alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade vão fazer as provas no computador, o que significa instalar a aplicação para a realização das provas em 250 mil equipamentos.

O Governo prevê que até 2025 todas as provas e exames sejam no formato digital, com 12 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência.