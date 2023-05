“Vivíamos no paraíso, agora vivemos no inferno”: movida do Porto “está mais perigosa” e “nada mudou” com as regras para travar o ‘botellón’

“Nós vivíamos no paraíso, agora vivemos no inferno”, desabafa Fausto Borges, à conversa com o Expresso. Tem 71 anos e vive há 50 com a mulher no Passeio das Virtudes, onde “todas as noites são de São João”. A música “nas alturas” não lhes dá descanso e “agora qualquer pessoa, com umas colunas pequenas, transforma a rua numa discoteca”. E “são aos milhares nesta zona, muitos ficam até de manhã, urinam junto às portas – é uma loucura”. Mas “o pior é quando o álcool lhes começa a subir à cabeça e gera conflitos”, às vezes “são cinco ou seis a bater num”, é “porrada de criar bicho”, conta o morador, que até já alertou a polícia: “Um dia vai haver aqui mortos!”