Capacidade dos alunos do 4.º ano lerem e compreenderem textos piorou na última década. Ter livros em casa e pais leitores melhora literacia

Hill Street Studios

Num estudo internacional com 43 países, Portugal ficou na 22ª posição, melhor do que em 2016, mas ainda aquém de 2011. As crianças que realizaram a prova em formato digital foram as que demonstraram as maiores dificuldades e os resultados voltaram a cair. O modelo de prova testado nesta avaliação internacional ajuda a explicar a descida, acredita o ministro da Educação. Singapura lidera a tabela

Há uma hora