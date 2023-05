Greve desconvocada e o tom de uma crónica provocam descontentamento no maior sindicato do SEF

“Bem hajam todos! Vai ser um prazer trabalhar com eles.” Acácio Pereira terminava assim a crónica “Posto de Fronteira" que escreve regularmente no Correio da Manhã. O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF saudava a PJ - onde será integrada grande parte do pessoal do SEF - e congratulava-se com a “boa-fé” demonstrada pelo Governo e as “garantias apresentadas”, razões que levaram a direção do sindicato a desconvocar a greve que tinha marcado para abril.