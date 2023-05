Casal sem abrigo morre em incêndio no Seixal

Os corpos carbonizados de duas pessoas foram encontrados este domingo pelos bombeiros após o combate a um incêndio que deflagrou num edifício devoluto no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, revelaram fontes da Proteção Civil e da PSP.

Tratar-se-ia de um casal sem abrigo que dormia num antigo colégio. Quando os bombeiros conseguiram extinguir as chamas, em cerca de 30 minutos, encontraram os corpos no interior do edifício de dois andares que estava devoluto na Rua 25 de Abril, na Cruz de Pau, concelho do Seixal.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio foi recebido pela Proteção Civil às 06:04, indicou fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal,

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP limitou-se a adiantar que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

O combate às chamas mobilizou os Bombeiros de Amora, a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a EDP, com um total de 16 operacionais, apoiados por oito veículos.