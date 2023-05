Instalação de 42 câmaras de vigilância vão aumentar a segurança na Marina de Vilamoura

A Câmara de Loulé vai instalar na Marina de Vilamoura e acessos, no Algarve, 42 câmaras de vigilância para aumentar a segurança de milhares de pessoas que passeiam na área, principalmente no verão.

“A instalação deste dispositivo de vigilância eletrónica, respeitando o enquadramento legal, vai ser um meio auxiliar para aumentar a perceção de segurança em toda a área da Marina de Vilamoura e zona envolvente”, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Vítor Aleixo.

A Câmara de Loulé assinou este sábado, em Quarteira, um protocolo com a GNR que prevê “a implementação, a ativação e a gestão do sistema de videovigilância” nestes locais públicos, no âmbito da primeira fase de um concurso público que prevê um investimento de 900 mil euros.

Vítor Aleixo assegurou que a Marina de Vilamoura “não é uma zona de risco" e insistiu que as câmaras instaladas no espaço público irão "aumentar o sentimento e a perceção de segurança por parte de milhares de pessoas que durante o período de férias de verão passeiam na zona”.

O autarca defendeu que a videovigilância irá "complementar" a presença humana dos militares da GNR, que seria a solução “ideal” e com um “valor insubstituível”.

Segundo Vítor Aleixo, numa segunda fase deste projeto, o sistema de vídeo vigilância será alargado à zona ribeirinha da cidade de Quarteira.

A assinatura do protocolo entre a autarquia e a GNR foi feito no âmbito das comemorações, que tiveram lugar este sábado, do dia de Quarteira, tendo, entre outros eventos, também sido inaugurado o Edifício Sociocultural, que irá acolher ações de formação e protocolos com diversas entidades e associações locais.