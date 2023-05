Desigualdade provoca lesões no cérebro e diminui a capacidade cognitiva das mulheres (e há um português no centro deste estudo)

Uma sociedade que não trata homens e mulheres da mesma maneira cria uma população feminina com cérebros mais frágeis. Subalternizar a mulher provoca danos nas estruturas cerebrais, a ponto de diminuir a capacidade cognitiva e de aumentar o risco de doença mental. A conclusão consta de um estudo agora publicado, na conceituada revista “Proceedings of the National Academy of Science”, com um português entre os autores.

Quase oito mil ressonâncias magnéticas do cérebro de homens e mulheres de 29 países foram estudadas pelos investigadores — todos psiquiatras e dedicados, sobretudo, à doença bipolar — e permitiram provar, pela primeira vez, que a desigualdade de género inflige uma lesão no cérebro feminino. O dano cerebral é evidente nas mulheres que vivem em países socialmente pouco desenvolvidos.

