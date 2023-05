Tribunal considera que Fábio era “particularmente indefeso”, a defesa dos agressores diz estar provado que não sabiam que a vítima era PSP

Para a defesa de Cláudio Coimbra, as alterações dos factos comunicadas pelo tribunal são “inqualificáveis” e, “substanciais” ao contrário do que a juíza Helena Susano comunicou oralmente na última sessão do julgamento que tem a leitura do acórdão marcada para 29 de maio, depois de a magistrada ter referido o que entende serem “alterações não substanciais”.