Mais de uma centena de bombeiros no combate a um incêndio em Castro Marim

Mais de uma centena de bombeiros combate esta tarde um incêndio que deflagrou numa zona de mato no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, sem registo de habitações em risco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19h35 estavam no terreno 120 operacionais, com o apoio de 36 meios terrestres.

O fogo deflagrou às 16h21 na freguesia do Asinha, concelho de Castro Marim, no distrito de Faro, e não está a colocar habitações em risco, segundo disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

"Não temos informação da existência de qualquer ponto de risco", referiu a mesma fonte.