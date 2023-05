Vai ser proibido fumar à porta de restaurantes e bares? Que locais deixarão de vender tabaco? Respostas às novas restrições

Sim, mas… “Os recintos que possuem estes espaços [de fumo, como restaurantes bares e discotecas] ao abrigo da portaria que produziu efeitos no início de 2023, nomeadamente os estabelecimentos de restauração e similares, poderão mantê-los até 2030 ”, detalha a proposta de alteração à Lei do Tabaco.

Se a proposta de lei do Governo for também aprovada pela Assembleia da República, dentro de dois anos os únicos locais onde será vendido tabaco serão as tabacarias ou similares e nos aeroportos .

O que está na origem destas alterações?

As alterações à Lei do Tabaco prendem-se com a necessidade de transpor para a legislação nacional a diretiva europeia de 29 de junho de 2022 que equipara o tabaco aquecido a outros produtos do tabaco.

Tendo em conta o consumo de novos produtos de tabaco pela população mais jovem, o objetivo é também “diminuir os estímulos ao consumo e contribuir para uma geração livre de tabaco até 2040”.

Segundo dados divulgados pelo Governo, cerca de dois terços das causas de morte nos fumadores são atribuíveis ao consumo de tabaco e, em média, um fumador vive menos 10 anos do que um não fumador. Estima-se que em 2019 tenham ocorrido em Portugal cerca de 13.500 mortes atribuíveis ao tabaco.