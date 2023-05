Proteção Civil alerta para agravamento do perigo de incêndio nos próximos dias

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje para o agravamento do perigo de incêndio rural nos próximos dias, tendo em conta as previsões do IPMA de vento, tempo quente e seco.

Em comunicado, a ANEPC refere que a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para temperaturas máximas entre 25 e 32 graus Celsius nas regiões do Sul e Alto Tejo, valores de humidade relativa baixos e intensificação do vento no litoral Oeste e no Barlavento Algarvio até ao final do dia de sexta-feira.

Neste contexto, sobre os riscos expectáveis, a ANEPC dá nota, do "aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como, o aumento da dificuldade das ações de supressão, especialmente no interior Norte e Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve".

Na nota, a ANEPC recorda que é proibido preciso fazer queimada extensiva sem autorização, aconselhando a população a contactar a câmara municipal.

Lembra igualmente que nos dias de perigo muito elevado e máximo de incêndio é proibido fazer fogo para confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, fumigar ou desinfestar e usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores.

Devido às previsões meteorológicas, a proteção civil recomenda a "adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução".