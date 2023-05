Adiamento da leitura do acórdão deixa no ar a hipótese de penas pesadas para os dois ex-fuzileiros acusados de matar agente da PSP

A leitura do acórdão do julgamento dos dois ex-fuzileiros acusados da morte do polícia Fábio Guerra foi adiada esta quarta-feira para 29 de maio, na sequência de uma alteração não substancial dos factos e da qualificação jurídica comunicadas pelo tribunal.

A juíza Helena Susano disse que as agressões a Fábio Guerra se enquadram no crime de homicídio qualificado e que as agressões ao agente João Gonçalves, também agredido naquela noite, passam a ser consideradas no crime de homicídio qualificado na forma tentada. Os dois arguidos respondem ainda por ofensas à integridade física.

Em relação a Cláudio Coimbra, o tribunal alterou ainda a qualificação do crime nos factos relativos a Cláudio Pereira - o primeiro a ser agredido ainda no interior da discoteca Mome -, ao entender que se enquadram também em tentativa de homicídio.

"Está-se perante alterações de qualificação jurídica, sendo que os factos permanecem inalterados", afirmou a magistrada, que deu então a palavra às defesas antes do agendamento da leitura da decisão para 29 de maio, às 14:30.

Segundo uma fonte judicial, estas alterações vão no sentido do que foi defendido pelo Ministério Público durante o julgamento o que sugere “penas pesadas” para os dois arguidos. O procurador Luís Lourenço tinha pedido “um mínimo” de vinte anos de prisão para Cláudio Coimbra mas não concretizou a pena a que Vadym Hrynko deve ser condenado.

Os advogados de Cláudio Coimbra consideraram que o anúncio do tribunal configurava "uma alteração substancial", ao contrário do entendimento da juíza Helena Susano, invocando também a existência de nulidades acerca da reabertura da audiência e da participação dos jurados nesta matéria, ao reforçar que só o tribunal coletivo se pode pronunciar.

Já a defesa de Vadym Hrynko alertou para a possibilidade de o prazo máximo de prisão preventiva a que os dois arguidos estão sujeitos expirar antes da data agendada para leitura do acórdão.

O agente da PSP Fábio Guerra, 26 anos, morreu em 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, em Alcântara, quando se encontrava fora de serviço.

O MP acusou em setembro os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko de um crime de homicídio qualificado, três crimes de ofensas à integridade física qualificadas e um crime de ofensas à integridade física simples no caso que culminou com a morte do agente da PSP Fábio Guerra.