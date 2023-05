Os ex-fuzileiros acusados de matar o agente da PSP conhecem esta quarta-feira a sentença: recorde os 54 segundos de uma noite violenta

André Kosters/Lusa

O último capítulo do julgamento da morte de Fábio Guerra tinha sido adiado por causa da morte do progenitor de um dos juízes. Ministério Público pediu um mínimo de vinte anos de cadeia para Cláudio Coimbra, mas não concretizou a pena para Vadym Hrynko, que pediu desculpa aos pais do agente da PSP. Os dois suspeitos admitiram agressões mas negaram saber que era da polícia

Há uma hora