Associação ambientalista Zero alerta que acabam este domingo os recursos de Portugal para todo este ano

A partir deste domingo, Portugal começa a gastar os recursos naturais por conta do próximo ano. Pelo menos a ter em conta o alerta feito pela associação ambientalista Zero.

Um comunicado emitido pela organização revela que, se toda a humanidade consumisse com a mesma intensidade como Portugal, os recursos para 2023 chegavam ao fim este domingo. “Se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria cerca de 2,9 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos”, pode ler-se no texto divulgado pela Zero.

Os dados atualizados deste ano, contabilizados em parceria com a organização “Global Footprint Network”, indicam que se mantém o mesmo dia do ano passado, 7 de maio.

“Portugal é, já há muitos anos, deficitário na sua capacidade para fornecer os recursos naturais necessários às atividades desenvolvidas (produção e consumo). O mais preocupante é que a ‘dívida ambiental’ portuguesa tem vindo a aumentar”, alerta a Zero.

Este desequilíbrio entre recursos disponíveis e hábitos de consumo existe, explica a associação, devido ao modelo de produção e de aproveitamento dos mesmos que suporta o estilo de vida no país.

O consumo de alimentos (30% da pegada global do país) e a mobilidade (18%) estão entre as atividades humanas que mais contribuem para a pegada ecológica de Portugal e constituem assim pontos críticos para intervenções de mitigação deste impacto sobre os recursos naturais.

A Zero cita dados oficiais para lembrar que o reaproveitamento dos materiais em Portugal é de apenas 2,2%, quando a média comunitária está quase nos 13%, que os portugueses comem cerca de três vezes mais proteína animal do que deviam, em detrimento dos legumes e frutas, e que só 9,7% do consumo final bruto de energia nos transportes provém de fontes renováveis.

Para reduzir a dívida ambiental portuguesa, a Zero defende a aposta numa agricultura virada para alimentos de qualidade, preservando os solos e reduzindo a poluição e o uso de água, o aproveitamento do potencial do teletrabalho, reduzindo deslocações, o investimento em modos suaves de transporte e transportes públicos, bem como na sustentabilidade dos produtos (reparar, reutilizar e reciclar, por exemplo).

Os dados indicam que seriam precisos 5,1 planetas se todos fossem norte-americanos, 4,5 planetas se o mundo fosse como a Austrália e apenas 0,8 planetas se todos vivessem como os indianos.

A associação Zero explica ainda que a Pegada Ecológica mede o uso de terra cultivada, florestas, pastagens e áreas de pesca para o fornecimento de recursos e absorção de resíduos (por exemplo, o dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis), e que a biocapacidade mede a quantidade de área biologicamente produtiva disponível para regenerar esses recursos e serviços.