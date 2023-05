Portal e 'app' do SNS somam 46 milhões de exames médicos consultados no primeiro ano

Cerca de 46 milhões de resultados de exames médicos já foram disponibilizados e consultados na aplicação e no portal SNS 24, facilitando o acesso à informação dos utentes e dos profissionais de saúde no primeiro ano de funcionamento deste meio eletrónico.

O Ministério da Saúde afirmou este sábado em comunicado que a partilha de resultados dos exames tem contribuído para a melhoria dos processos digitais, traduzindo-se em ganhos significativos para todo o sistema de saúde.

“Durante o último ano, a partilha de resultados foi um enorme desafio para todos os intervenientes, sendo um passo fundamental para automatizar e acelerar procedimentos durante o atendimento nos cuidados de saúde primários. Cada vez mais andaremos com os nossos exames médicos connosco, no nosso telemóvel, evitando perdas de informação e a duplicação, quer tenham sido prescritos no público ou no privado”, afirma, na nota informativa, a presidente da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS, EPE), Sandra Cavaca.

De acordo com a informação veiculada, a prescrição de MCDT de forma eletrónica nos cuidados de saúde primários abrange, desde abril de 2022, todas as áreas. Assim, as endoscopias gastrenterológicas, a medicina física e de reabilitação, a pneumologia-imunoalergologia e radiologia são algumas das áreas abrangidas, estando disponíveis resultados de TAC (tomografia axial computorizada), colonoscopias, entre outros.

"Em pouco mais de um ano, já foram prescritas mais de 27 milhões de requisições eletrónicas, das quais mais de 90% foram totalmente desmaterializadas (sem papel)", pode ler-se no documento.