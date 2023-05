Politécnico da Guarda lidera projeto europeu destinado a modernizar rádios locais

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) lidera um projeto europeu que pretende modernizar as rádios dos territórios com baixa densidade populacional "através da promoção de competências digitais e do combate à desinformação".

A iniciativa surge no âmbito do projeto europeu NEWAVES. Resulta de uma parceria entre instituições de ensino superior e média, de Portugal, Croácia, Macedónia e Eslováquia, e conta com um orçamento de mais de 900 mil euros.

O objetivo do NEWAVES é "introduzir inovação, ajudar a aumentar as audiências de rádios na Europa e tornar o setor mais competitivo". Handerson Engrácio, docente no IPG e gestor do projeto, esclarece que esta colaboração transnacional permite ao setor da rádio “aceder a uma plataforma digital de conteúdos”.

Joaquim Brigas, presidente do IPG e investigador responsável pelo projeto, afirma que “com o potencial crescimento do digital, os média dos territórios de baixa densidade populacional enfrentam inúmeros desafios que têm um impacto significativo na forma como os consumidores se relacionam e consomem os conteúdos radiofónicos”.