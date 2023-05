PJ deteve suspeito que matou e desmembrou homem, escondendo o cadáver no Cadaval

A PJ já deteve o suspeito da morte de um cidadão português com origem brasileira cujo corpo foi encontrado desmembrado e em sacos de plástico numa mata no Cadaval, a poucos quilómetros de Lisboa. Segundo a CNN, que avançou com esta informação (confirmada pelo Expresso), vítima e suspeito teriam uma relação amorosa. O morto chamava-se Valdene Mendes e terá sido agredido até à morte. Tinha 48 anos.

De acordo com uma fonte judicial, o suspeito do homicídio é português e tem 52 anos. O crime ocorreu no dia 28 de maio na casa que ambos partilhavam. O suspeito desmembrou o corpo e escondeu-o para tentar evitar que o homicídio fosse descoberto.

Uma fonte judicial diz ao Expresso que a vítima “não era conhecida policialmente em Portugal", o que significa que não tem cadastro nem ligações ao mundo do crime.

O corpo foi encontrado em vários sacos e, de acordo com a Lusa, faltam partes como a “cabeça”. As tatuagens que a vítima tinha terão ajudado a polícia a identificá-lo. Mas as impressões digitais foram decisivas para identificar a vítima e chegar ao autor do crime. O corpo foi encontrado na última terça-feira.