Igor caiu três vezes antes de sucumbir a 18 facadas. MP acusa oito suspeitos

A procuradora Sofia Barroso Pereira fez um esforço para compreender o motivo para tanta raiva e ódio que levaram um jovem a tirar a vida a outro com a ajuda do pai e dos amigos do futebol Tudo terá começado em janeiro de 2022 quando Renato Gonçalves, que tem agora 21 anos, se envolveu num confronto físico com um irmão de Igor Gonçalves numa discoteca no Porto. Depois disso, segundo a acusação revelada pelo JN e a que o Expresso teve acesso, “aquando da Queima das Fitas no Porto” houve novas agressões "envolvendo Igor Silva (…) Renato e a irmã, Iara Fabiana.