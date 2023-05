Ensino Superior: o número de estudantes estrangeiros mais do que duplicou em apenas seis anos

D e norte a sul, do interior ao litoral: em praticamente todas as instituições de ensino superior portuguesas existem atualmente alunos estrangeiros a tirar um curso, seja uma parte apenas (um semestre e algumas cadeiras), seja para realizar fazer toda a formação e obter um diploma de licenciatura, mestrado ou doutoramento. O número tem crescido de forma contínua e é o reflexo da aposta das universidades e politécnicos na internacionalização.

No início deste ano, quase 68 mil estudantes vindos de fora tinham aulas numa instituição de ensino superior português. Há seis anos, eram pouco mais de 31 mil, passando de um peso de 9% no total de inscritos para cerca de 16%, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Estatísticas do Ensino Superior (DGEEC).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.