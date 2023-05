Duas crianças de 10 anos encontradas a trabalhar num McDonald's nos EUA

Duas crianças de apenas 10 anos foram encontradas a trabalhar num restaurante McDonald’s em Louisville, nos Estados Unidos da América (EUA). Uma investigação do Departamento do Trabalho norte-americano levou à descoberta do crime, esta terça-feira, adiantando a CNN que as crianças por vezes trabalhavam até às duas da manhã, sem receber qualquer salário.

Nos EUA, a lei fixa os 14 anos como idade mínima para trabalhar, sendo que para poderem continuar os estudos, os jovens até aos 16 anos têm estipulado um limite diário de horas laborais.

“As duas crianças preparavam e distribuíam pedidos de comida, limpavam a loja, trabalhavam na janela do drive e operavam uma caixa registadora”, detalha a NBC News. “Um deles também foi autorizado a trabalhar com uma fritadeira, tarefa proibida a menores de 16 anos por lei federal."

Tiffanie Boyd, vice-presidente sénior e diretora de Recursos Humanos do McDonald’s EUA, disse à CNN: “Esses relatórios são inaceitáveis, profundamente preocupantes e vão contra as altas expectativas que temos para a marca McDonald’s”. Karen Garnett-Civils, responsável distrital pela área de salários e horários de trabalho veio esclarecer que muitas vezes os empregadores “não cumprem as leis de trabalho infantil que protegem trabalhadores jovens”. “Em nenhuma circunstância deve haver uma criança de 10 anos a trabalhar numa cozinha de fast food, perto de grelhas quentes, fornos e fritadeiras”, sublinha.