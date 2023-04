Ordem dos Médicos exige grupo de trabalho da DGS para analisar "problema complexo" de mortalidade infantil

O aumento da mortalidade infantil em Portugal no ano passado deve ser analisado por um grupo de trabalho a criar imediatamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS), defendeu a Ordem dos Médicos.

Em comunicado, o organismo liderado pelo bastonário Carlos Cortes considerou "fundamental apurar as causas" para o aumento da mortalidade infantil exposto nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelou que morreram 217 crianças até um ano de vida, evidenciando uma subida face ao período pré-pandemia.

"O aumento da mortalidade infantil é um problema complexo e que exige uma abordagem multidisciplinar e colaborativa", disse o bastonário da Ordem dos Médicos, salientando ser "imprescindível envolver todos os atores relevantes neste processo, incluindo os profissionais de saúde, as instituições de saúde e a Tutela para perceber as causas e atuar nelas se for o caso".

A Ordem dos Médicos assumiu ainda a disponibilidade e o empenho na colaboração com a DGS através do colégio da especialidade de Pediatria e do colégio de Neonatologia, tendo em vista a deteção de "soluções eficazes e duradouras para este problema".

Segundo os dados divulgados na sexta-feira pelo INE, a taxa de mortalidade infantil aumentou em 2022 de 2,4 para 2,6 óbitos por mil nados-vivos, num ano em que o número de nascimentos aumentou 5,1% e em que a morte de 217 crianças com menos de um ano representou um aumento de 26 óbitos face a 2021.

Na sequência da divulgação destes registos, a DGS sublinhou que, apesar de a taxa de mortalidade infantil ter aumentado em 2022, o valor é dos "mais baixos desde 1960" e são expectáveis oscilações anuais. A DGS assegurou também que irá manter a vigilância e monitorização da mortalidade infantil.

Neste sábado, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou que Portugal está entre os "melhores países do mundo" com "números baixíssimos" de mortalidade infantil.

"Uma vez mais, Portugal fica como um dos melhores países do mundo em mortalidade infantil, 2.6 é um número extraordinário, eu sei que há a tentação de dizer que 2.6 é pior do que tínhamos conseguido no ano anterior, mas é o quarto melhor número de sempre em Portugal", referiu o governante, em declarações à margem de uma visita que efetuou neste sábado às obras do metro junto ao Hospital Santos Silva, em Gaia.