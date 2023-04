Mais de 180 operacionais combatem incêndio em fábrica de produtos químicos em Gondomar

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir uma fábrica de produtos químicos em São Cosme, em Gondomar, no distrito do Porto, revelou fonte da Proteção Civil, e está a ser combatido por 185 operacionais e 63 viaturas.

O alerta foi dado pelas 17:40 e, segundo testemunhas, o incêndio decorre na Sociedade Portuense de Drogas, na Rua da Cavada.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 18:30 estavam no combate às chamas 91 operacionais e 30 viaturas.

Autoridades mandam evacuar todas as casas próximas de fábrica

Os bombeiros que estão a combater as chamas na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas, em Gondomar, mandaram evacuar todas as casas no perímetro de cinco quilómetros, disse Manuel Viana, da corporação de Valbom.

O incêndio, que se iniciou cerca das 17:40, "já tomou todo o espaço da fábrica" no distrito do Porto e o esforço dos bombeiros centram-se agora em evitar que as chamas "atinjam os silos de combustível", indicou.

"Foi mandado evacuar todas as casas num perímetro de cinco quilómetros porque há o perigo do incêndio chegar aos silos, que pensamos conter glicerina e pode haver explosões", relatou o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, que acrescentou ter sido "pedido o reforço de meios". Manuel Viana disse ainda desconhecer "se há feridos".

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 19:03 estavam no combate às chamas 147 operacionais e 50 viaturas.