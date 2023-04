Filas na Loja do Cidadão em Lisboa: há quem passe a noite na rua para conseguir senha

Há quem passe a noite em frente à Loja do Cidadão do Saldanha, em Lisboa, para conseguir senha para ser atendido. Esta é uma situação recorrente, com o aumento da procura pelos serviços públicos.

Esta sexta-feira, passavam pouco minutos das 07:00 e a fila já era de perder de vista na Loja do Cidadão do Saldanha, em Lisboa. José, um dos muitos utentes que esperavam, revelou à SIC que já ali se encontrava desde as 22:00 de quinta-feira.

Às 8h00 já não havia senhas disponíveis

Para ser atendido é essencial chegar mais cedo, caso contrário não é possível. Às 08:00, já não havia senhas disponíveis.

Este é um problema recorrente e as pessoas visadas pedem que haja um reforço nos serviços, de forma a dar resposta às longas filas que se prolongam por horas.