Tunel do Marquês cortado no sentido Cascais-Lisboa devido a acidente com camião

Um acidente com um pesado no Túnel do Marquês, em Lisboa, levou ao corte total do trânsito no sentido Cascais - Lisboa, prevendo-se que a reabertura da circulação ainda possa demorar, de acordo com a Polícia Municipal.

Fonte da Polícia Municipal adiantou haver "um corte total de via no sentido Cascais - Lisboa" e que o restabelecimento da circulação "ainda vai demorar".

Fonte da PSP avançou, pelas 12h30, que um pesado tinha batido no teto do Túnel do Marquês e que o acidente teria acontecido pelas 10h50.

Mais tarde, cerca das 15h30, fonte da Câmara Municipal de Lisboa acrescentou que a central do Regimento dos Sapadores Bombeiros tinha como ocorrência um acidente com um pesado "e a queda de uma estrutura em cima de outra viatura", sem no entanto ter causado feridos.

De acordo com a mesma fonte, "aguarda-se uma viatura pesada da seguradora para transferir a carga", estando o Regimento Sapadores Bombeiros a "proceder ao corte da estrutura que caiu".

A mesma fonte acrescentou também não haver informação sobre derrame de combustível no local.