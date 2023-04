Quem são os meus antepassados? Obtenção de nacionalidade portuguesa e reforço de “identidade” explicam “explosão” no mercado da genealogia

Nas últimas décadas, progressivamente, e depois subitamente, o mercado da genealogia em Portugal e no mundo tem vindo a expandir-se. A internet e a digitalização de registos e documentos de épocas longínquas poupam tempo aos entusiastas e profissionais, mas as várias vozes ouvidas pelo Expresso, todas bem presentes na genealogia em Portugal, concordam que há algo mais por detrás desta “moda”, algo mais profundo e elementar.

As motivações são inúmeras, e as revelações, após serem traçadas as linhagens familiares, quase sempre inesperadas. À Espelho do Passado, uma empresa portuguesa que se dedica à investigação histórica e genealógica, chegam todo o tipo de casos: uma mulher que conhecia a fundo as suas origens paternas e que procurou saber mais sobre a sua bisavó, descobrindo que esta foi deixada em criança à porta de uma igreja; ou um homem cuja família encobriu as suas origens judaicas, que sentiu ser altura de perceber ao certo de onde vinha e compreender melhor a sua fé.