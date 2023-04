Mattel produz Barbie com síndrome de Down, para "construir um novo sentido de empatia"

A fabricante de brinquedos Mattel colocou à venda pela primeira vez uma Barbie com feições semelhantes a quem tem síndrome de Down. A nova boneca junta-se assim a outros modelos fabricados pela empresa norte-americana de forma a tornar a Barbie mais inclusiva, que vão desde uma boneca com um aparelho auditivo a uma em cadeira de rodas.

O fabricante trabalhou em conjunto com a Sociedade Nacional de Síndrome de Down (NDSS, na sigla em inglês) nos Estados Unidos para desenhar uma Barbie o mais semelhante possível em termos físicos com quem tem trissomia 21, uma alteração genética causada pela presença de três cópias do cromossoma 21, em vez das habituais duas.

O resultado é uma boneca com um corpo mais curto, um tronco mais longo e um rosto mais redondo do que outros modelos da Barbie. No rosto, várias alterações adicionais são incluídas: orelhas mais pequenas do que as restantes bonecas da marca, uma ponte nasal achatada e olhos amendoados.