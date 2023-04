Alterações ao trânsito em Lisboa já estão em vigor. Mas sem barreiras nem fiscalização

No cruzamento da Avenida 24 de Julho com a Infante Santo, em Lisboa, as sinalizações e as pinturas no alcatrão indicam que, dali em diante, em direção ao Cais do Sodré, a estrada só deve ser usada por “trânsito local”. O mesmo acontece na outra ponta da zona ribeirinha, no cruzamento da Avenida Mouzinho de Albuquerque com a Infante D. Henrique, junto à estação de Santa Apolónia. O objetivo é que, a partir desta quarta-feira, seja possível desviar algum trânsito por um trajeto alternativo e assim reduzir o número de automóveis que usam o cento da cidade apenas para a atravessar de uma ponta à outra.

No entanto, sem barreiras físicas nem fiscalização, a passagem dos carros ao final da manhã desta quarta-feira na Avenida 24 de Julho, junto à Infante Santo, mantinha-se sem limitações, não havendo nenhuma interrupção da circulação automóvel a partir daquele local.