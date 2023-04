Malas cheias de pedidos de respeito: professores rumaram aos aeroportos em protesto

Dezenas de professores manifestaram-se esta tarde nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Um protesto para mostrar o descontentamento da classe aos turistas que chegam ao país.

Seis anos, seis meses e 23 dias é o tempo de serviço não contado que definiu o arranque do protesto em direção aos aeroportos nacionais.

De malas feitas, dezenas de professores avisam que podem bater a porta, já que em Portugal “não são respeitados pelo Governo”.

Os professores entregaram postais aos turistas para mostrar as localidades onde há falhas na escola pública. No aeroporto de Faro,

alguns professores entregaram também aviões de papel aos turistas com as suas reivindicações escritas em inglês.

Estas mensagens não chegaram, no entanto, aos turistas que desembarcaram no Porto, uma vez que os professores foram desmobilizados pelas autoridades.

Ministro deixa garantia

O Ministro da Educação diz estar disponível para negociar, mas alerta os professores que os serviços mínimos vão ser decretados se existirem paralisação nos exames nacionais.

"A lei é muito clara que os exames nacionais estão cobertos por serviços mínimos. Portanto, se isso acontecer [protestos], espero que não, teremos de ativar os meios que são necessários para que as provas se realizem", referiu o ministro João Costa.