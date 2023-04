D. usava a lâmina para se ferir, porque “o corte” lhe aliviava “a dor”: histórias sobre autolesões, que aumentaram entre os jovens

Diana (nome fictício) tinha tido um dia cheio, com amigos, pouco depois do seu 16º aniversário. Não consegue explicar porque aconteceu. Sabe que a dezena de minutos que passou sozinha em casa foi suficiente para ter uma crise de ansiedade. Quando o pai a encontrou na casa de banho, havia sangue no chão. Diana só chorava, soluçava, tinha vomitado. Os braços e as coxas estavam em ferida, dos cortes que havia infligido a si mesma. Desesperado, o pai pegou na filha, embrulhou-a numa toalha e esperou que ela se acalmasse. Ele e a mãe perguntaram-lhe porque se tinha magoa­do assim. “Eu não conseguia explicar.”

