"Abril, águas mil"? A tendência não se confirma: vêm aí "dias secos e de grande calor"

Ainda durante o mês de abril regressarão os dias de verão. Os próximois dias serão marcados por temperaturas acima da média, "elevadas para o mês de abril", admite Cristina Simões, meteorologista no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ouvida pelo Expresso.

Se na sexta-feira a precipitação se fez sentir em praticamente todo o território, a partir de domingo as condições atmosféricas passarão a ser quentes e secas. A partir de dia 23 de abril, acontecerá "uma subida gradual, que faz com que na quarta-feira os termómetros ainda subam, e até ao fim de semana, pelo menos". À “pequena” subida de temperaturas no domingo, soma-se a de segunda-feira e novas “pequenas subidas de entre 2 a 3º de dia para dia”.

“No sábado e no domingo, na região Norte, poderá ainda haver alguma chuva fraca, mas no resto do território não”, refere a perita do IPMA. “A partir de segunda-feira, não deverá chover.” Seguir-se-ião, então, "uma semana quente para o mês de abril" e pelo menos dez dias de muito calor, uma situação análoga à da "semana anterior", de acordo com Cristina Simões.

O jornal espanhol “El País” detalhava, na quinta-feira, que toda a Península Ibérica sofreria os efeitos de uma massa de ar quente que elevaria as temperaturas entre 5ºC e 10ºC. Os termómetros ficariam, então, a marcar números próprios de julho, uma tendência que Cristina Simões vê aplicar-se ao território português, já que a massa de ar que afeta Espanha é a mesma que chegará a Portugal. "Em Portugal também estamos com previsão de subida a partir de domingo, sobretudo subida da [temperatura] máxima. As temperaturas subirão novamente para os níveis da semana passada."