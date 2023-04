PSP apreendeu mais de 62 mil doses de droga na operação de quinta-feira no Porto

A PSP apreendeu mais de 62 mil doses de droga na quinta-feira na operação nos bairros da Pasteleira Nova e Pasteleira Velha, Porto, em que deteve 15 pessoas, nove homens e seis mulheres, informou nesta sexta-feira aquela força de segurança.

Hoje, em comunicado, a PSP precisa que no âmbito da operação, na qual foi dado cumprimento a 44 buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram apreendidas 62 mil doses de droga (11 quilos de heroína, cocaína, haxixe e anfetaminas).

Foram igualmente apreendidos na operação de combate ao tráfico de droga mais de 13 mil euros, armas de fogo, viaturas automóveis e motociclos.

Os detidos vão ser hoje presentes às autoridades judiciais para aplicação de medidas de coação.

Na quinta-feira de manhã, o diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, disse aos jornalistas, no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, que, além desse local, as buscas se estenderam ainda a Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar e Maia, no distrito do Porto.

A operação, que envolveu mais de 300 elementos da PSP, é resultado de uma investigação que decorre há cerca de dois anos, frisou.

O diretor nacional da PSP disse também acredita tratar-se de uma "rede com alguma dimensão", com elementos com responsabilidades diferentes.