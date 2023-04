Chamava-lhes “prostitutas”, “aventesmas” e pedia fotos de roupa interior: Catedrática da Universidade do Porto investigada por assédio

Além do caso de Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins, investigadores do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra suspensos na semana passada por suspeitas de assédio, há pelo menos 17 outros processos de inquérito atualmente a decorrerem nas universidades públicas por denúncias de assédio moral e/ou sexual, apurou o Expresso junto das instituições. Do total de processos neste momento em instrução, três correm nas Universidades do Algarve, Coimbra e Madeira, seis na Universidade do Porto e oito na Universidade de Lisboa.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.