58% dos portugueses não leram nenhum livro no ano passado. Falta de interesse é o principal motivo

A maioria dos portugueses (58%) não leu um único livro no último ano, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira. E a falta de interesse é mesmo a principal razão a ser apontada pelos inquiridos.

Os dados resultam do Inquérito aos Rendimentos e Condições de Vida que desde 2021 passou a incluir uma série de perguntas sobre a satisfação dos portugueses com as suas vidas, incluindo a forma como ocupam os seus tempos livres. As entrevistas foram feitas entre abril e julho do ano passado e referem-se aos 12 meses anteriores.