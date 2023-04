Turquia, dia #5 do diário do epicentro: tragédias sísmicas, causas naturais ou ação do Homem?

Erzin é um oásis no meio de uma área de 100.000 km2 de danos e destruição. Nesta cidade de cerca de 42.000 habitantes, situada a 110 km do epicentro do primeiro sismo de 6 de fevereiro, entre cidades fortemente afetadas, como Nurdagi e Gaziantep a norte e Antakya a sul, não houve danos significativos nem colapso de edifícios e não houve perda vidas humanas.

Os danos registados são reduzidos e, embora algumas edificações precisem de reparações, não foi necessário desalojar pessoas. Em Erzin não se veem situações de construções danificadas como as que se observam noutras cidades turcas atingidas pelo sismo. Há várias causas para o “milagre” de Erzin: as naturais, como a natureza rochosa do solo, ou a orografia da zona, que pode atenuar as ondas sísmicas, fazendo com que o sismo em Erzin tenha sido inferior ao de outras cidades turcas e sírias. Alguns destes efeitos naturais são complexos e muito difíceis de estimar, mas estas causas naturais poderão não ser suficientes para explicar o que aconteceu, pois a ação humana também pode ter contribuído para o “milagre”.

Erzin é uma cidade pequena, em que os projetos de estruturas dos edifícios (novos e a reabilitar), em geral de pequeno porte, são analisados pelos oito engenheiros municipais que têm essa função. Por outro lado, a fiscalização das obras tem sido menos sistemática, havendo inspeções às obras muitas vezes despoletadas por denúncias ou suspeitas de que as regras de construção estão a ser violadas ou que a obra não está a ser executada em conformidade com o projeto. Reduzem-se assim as possibilidades de erros de projeto ou construção com efeitos negativos no desempenho sísmico dos edifícios, como referido no artigo do dia 4 desta série. De acordo com o vereador responsável, estas regras vão ser mais apertadas no futuro e serão contratados novos engenheiros para controlar a execução das obras. Os prevaricadores serão avisados para corrigir os erros e, se não o fizerem, perdem a licença de construção de edifícios, sendo os elementos estruturais que não cumprem os requisitos demolidos, podendo-se efetuar a demolição integral do edifício caso existam dúvidas ou se a não conformidade for generalizada.

Há assim uma conclusão fundamental a retirar destas observações: os sismos não são catástrofes naturais; o que é natural é o fenómeno sísmico, não as suas consequências – estas dependem da ação do Homem, neste caso da qualidade da construção. Resulta também daqui que no sector da construção esta qualidade é fortemente influenciada por mecanismos sistemáticos e efetivos de fiscalização do projeto e da obra. A sua existência, com consequências reais para quem não cumpre as especificações necessárias, seria um caminho para melhorar a qualidade das edificações e prevenir catástrofes.

No seio da comunidade técnica que tem veiculado maiores preocupações com o risco sísmico em Portugal, estas conclusões não são surpreendentes e vêm sustentar de forma empírica a vantagem de implementar os referidos mecanismos de fiscalização. Reconhece-se, no entanto, que a sua implementação prática a uma escala de maior dimensão (regional ou até nacional) levanta vários desafios (necessidade de mais recursos humanos para fazer essa fiscalização e os custos económicos associados). Apesar disso, é fundamental iniciar a discussão sobre este tema, de modo a encontrar soluções que permitam vencer estes e outros desafios, dadas as vantagens que resultariam da existência de um mecanismo de fiscalização deste tipo para a segurança, qualidade de vida e a sustentabilidade da nossa sociedade.

Esta é uma missão não-governamental composta por membros da academia, da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e de empresas, que se juntou a colegas da Turquia.

Autores:

Mário Lopes e Mónica Amaral Ferreira - Instituto Superior Técnico

Miguel Sério Lourenço - JSJ Structural Engineering

Xavier Romão - Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Cristina Oliveira - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal

Paulo Pimenta - Pretensa Lda.