Dez detidos em operação da PSP em Oeiras, Odivelas e Lisboa devido a roubos

Dez pessoas com idades entre os 17 e os 20 anos foram detidas hoje de manhã por suspeita de roubos violentos com recurso a arma branca numa operação em Oeiras, Odivelas e Lisboa, disse fonte da PSP.

"Foram detidas 10 pessoas sobretudo no Bairro da Portela, em Oeiras. Durante a operação, que terminou às 09:00, foram também apreendidas várias armas brancas, uma reprodução de arma de fogo e droga em pequenas quantidades", adiantou o comissário Lino, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a mesma fonte, a operação decorreu esta manhã em Oeiras, Odivelas e nas freguesias lisboetas da Ajuda e do Lumiar, e esteve relacionada com roubos com recurso a armas brancas, agressões e sequestros.

Os detidos vão ser presentes na quinta-feira a tribunal.

A PSP disse anteriormente, em comunicado, que esta operação visava o cumprimento de 12 mandados de busca domiciliária e vários mandados de detenção e foi desenvolvida pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Oeiras.

A operação teve por objetivo pôr fim à atividade criminal de um grupo de suspeitos que, com recurso à violência, têm roubado jovens nas imediações das escolas e nos transportes públicos, com maior incidência na área de Oeiras.