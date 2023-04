Turquia, dia #4 do diário do epicentro: pequenos gestos fazem a diferença

A destruição na Turquia devido aos sismos de fevereiro de 2023 abrange vastas áreas, algumas junto aos epicentros, outras mais afastadas. A distribuição não é uniforme, nem tão pouco proporcional à distância ao epicentro. Conseguem-se observar edifícios colapsados ao lado de outros com poucos problemas. Assim como existem quarteirões dizimados ao lado de outros que aparentam terem sobrevivido com poucos danos. O que distingue a resposta sísmica de estrutura para estrutura, de zona para zona? A resposta não é simples nem direta. Vários fatores influenciam a resposta e raramente se consegue reduzir a uma única razão a causa do sucesso ou insucesso do comportamento ao sismo.

A Turquia tem vindo a substituir a construção tradicional por betão armado, sendo esta a maioria da construção existente atualmente neste país, assim como em Portugal. Os regulamentos atuais, quer na Turquia, quer em Portugal, têm especificações e disposições que efetivamente melhoram o comportamento sísmico das edificações, colocando a segurança das pessoas em primeiro lugar, ao incidir na prevenção do colapso da estrutura para um sismo de intensidade alta, apesar de poder ter danos significativos que inviabilizem a sua utilização ou recuperação posterior.

No entanto, existem detalhes construtivos muito simples que, quando não observados, podem comprometer o comportamento da estrutura, mesmo que esteja calculada de acordo com a regulamentação técnica. Alguns destes detalhes construtivos parecem erradamente pouco importantes, mas podem condicionar o comportamento duma estrutura. Esses detalhes são independentes dos países ou dos regulamentos, são boaspráticas de construção e têm um papel vital em estruturas em zonas sísmicas.

Podemos imaginar uma pipa de vinho, com as madeiras colocadas na vertical e justapostas. Para evitar que as madeiras tombem quando depositamos o vinho no seu interior, colocam-se cintas metálicas horizontais a envolver todas as madeiras. A cinta metálica, só por si, se não envolver todas as madeiras em todo o perímetro e não estiver presa nas extremidades, pouco irá fazer. Podemos ter muitas formas de fixar as cintas, mas talvez a mais simples será encaixar as suas extremidades para dentro das madeiras de modo que, quando as madeiras forem apertadas, a cinta não consiga escorregar (à semelhança de um agrafo com as pontas fechadas). Embora possa parecer estranho e demasiado simples, este é um aspeto essencial para garantir um adequado comportamento de um pilar de betão armado durante uma ação sísmica.

Efetivamente, qualquer material, quando comprimido numa dada direção, expande nas direções perpendiculares (como, por exemplo, a plasticina, que quando pressionamos, alarga), o que acontece também com o betão. Quando um pilar de betão é comprimido, devido ao peso do edifício, tende a alargar (exagerando: tal como o vinho que quando entra na pipa quer espalhar-se), pelo que se existirem cintas a envolver o betão e as armaduras verticais este fica confinado, o que melhora o desempenho estrutural. Se as extremidades das cintas não forem devidamente presas, ou dobradas para o interior do betão (como os agrafos), a cinta abre-se e deixa de cumprir a sua função, pelo que não poderemos controlar a expansão do betão e teremos uma rotura. Este é um dos detalhes que era frequente observar em edifícios danificados nas zonas mais afetadas pelo sismo na Turquia, como se pode ver na imagem.