Turquia, dia #3 do diário do epicentro: os hospitais vítimas dos sismos

As estruturas com isolamento de base são desligadas da fundação com dispositivos chamados isoladores, habitualmente localizados sobre as fundações ou no topo dos pilares das caves de estacionamento. Estes dispositivos têm por função isolar o edifício do movimento horizontal do solo durante o sismo, impedindo que este se transmita ao edifício. Para este efeito, é necessário permitir o movimento do edifício em relação ao exterior, sem quaisquer restrições, de modo a acomodar os deslocamentos relativos entre o edifício e o exterior. Assim, e com recurso a tubagens com partes flexíveis, é permitida a passagem de água, gás, eletricidade, gases medicinais e todos os elementos que garantem o normal funcionamento do hospital. O isolamento de base, ao reduzir fortemente as vibrações do edifício, irá proteger não só o edifício como também as pessoas e o equipamento fulcral no seu interior para a resposta imediata e eficaz à população. Note-se que mais de 90% dos feridos após um sismo ocorre na primeira meia hora do evento, e sem hospital não há capacidade de resposta.

O hospital de Adana é o maior do mundo construído com isolamento de base: 320 mil m2, 1600 camas e 1500 isoladores sísmicos. Após o sismo, esta estrutura crítica manteve-se sempre a funcionar e operacional sem qualquer dano, quer ao nível da estrutura, quer dos elementos não-estruturais (revestimentos, tetos falsos, condutas de água, gás, eletricidade e, principalmente, os equipamentos médicos). Permitiu receber feridos da província de Hatay, onde vários hospitais colapsaram ou ficaram inoperacionais devido à queda dos elementos não-estruturais. Como em outros eventos, tais como o sismo do Japão em 2011, ter uma estrutura como esta a funcionar permitiu à proteção civil ter um ponto de partida imediato para a resposta e o apoio à população, desde a confeção de alimentos até ao abrigo temporário dos desalojados. O seu heliporto permitiu também receber 40 helicópteros por dia (sete feridos/helicóptero). Este aspeto não é de somenos importância, uma vez que o mau estado das estradas, a combinar com o tráfego intenso e caótico, impossibilitava a chegada dos feridos aos equipamentos de saúde.

O hospital de Osmaniye, cidade perto da zona epicentral e construído também com isolamento de base, tinha a sua inauguração prevista para o mês de março, encontrando-se em fase de acabamentos quando o sismo ocorreu. Não apresentava quaisquer danos, estava totalmente operacional e foi imediatamente posto ao serviço das populações. Em Antakya e Kirikhan, os hospitais foram construídos sem isolamento de base e, apesar de não terem colapsado, os seus elementos estruturais e não-estruturais estavam de tal forma danificados que impediram a utilização da infraestrutura como auxílio à população, num momento de grande necessidade. Não há registo relativamente aos equipamentos médicos nestes hospitais, mas crê-se que, face aos danos observados, estarão igualmente inoperacionais, contribuindo para impedir o funcionamento adequado dos mesmos.