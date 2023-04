Turquia, dia #2 do diário do epicentro: é preciso ir além da emergência

Antakya é uma cidade com 1,7 milhões de habitantes, localizada na província de Hatay, que o sismo de 6 de fevereiro transformou num estaleiro de demolições constantes. A outrora densa selva urbana de edifícios residenciais foi quase totalmente destruída, e agora substituída por uma planície de escombros de betão despedaçado e aço retorcido. Provavelmente foram milhares os edifícios que colapsaram devido ao sismo. E a maioria dos restantes tem danos que os deixaram num estado que desafia a lei da gravidade.

No meio desta destruição generalizada, a população restante sobrevive nos inúmeros campos de desalojados espalhados por toda a cidade criados pela proteção civil Turca (AFAD), com a ajuda de operacionais da proteção civil de vários países, bem como de outras organizações internacionais. Alguns destes campos têm condições que permitem que o dia a dia desta população se aproxime o mais possível da normalidade. Vários já possuem escolas, centros de saúde, locais de culto, lavandarias, e outros têm também zonas de lazer para crianças.

Mas os dias são longos nestas condições improvisadas. No meio do pó constante que inunda a cidade e que resulta de toda a logística das demolições e do transporte de escombros, várias pessoas ainda tentam recuperar alguns dos seus bens de edifícios que esperam a sua vez para serem demolidos, muitas vezes arriscando a vida, atendendo às condições de estabilidade precária. Algumas pessoas choram a perda dos seus entes queridos vagueando pelo local onde a tragédia ocorreu, tentando recolher alguma recordação que lhes dê algum conforto. Outras simplesmente suportam a marcha lenta do tempo na esperança de melhores dias, na expectativa de obter auxílio governamental que os possa ajudar a ter uma nova casa, ou uma nova vida, pois o medo de voltar à vida anterior poderá ser insuportável.

Há um odor a morte misturado com a surrealidade de uma população que procura sobreviver com pequenos negócios improvisados, pequenas ilhas de vida que contrastam com a total devastação que se ergue a toda volta. Os dias aparentam ser longos em Antakya, e todos iguais. Antecipa-se que a recuperação desta cidade seja lenta e morosa. Anos. Mas quantos? O processo logístico de reconstruir uma vasta área numa cidade e recuperar a confiança de uma população nunca é imediato. O primeiro, claramente de natureza técnica, poderá levar décadas; o último, poderá levar gerações.