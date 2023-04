Rede de diamantes volta a aliciar militares portugueses

O capitão Fernandes recebeu um SMS em inglês de um número desconhecido que o deixou preocupado. Um desconhecido, que o tratava por “my captain”, garantia ter “um negócio” para discutirem relacionado com “o diamante”. E assegurava: “É de boa qualidade e eu gostaria de o vender. Posso levá-lo até si caso o queira ver.”

O militar, que integra o contingente da 12ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana (RCA) estacionada naquele país desde o final do ano passado, não perdeu tempo. Primeiro, gravou o contacto e através do WhatsApp ficou a conhecer a foto do autor que lhe tinha enviado a mensagem a 13 de janeiro. Depois, como se tratava de um telemóvel de serviço, solicitou ao centro de comunicações da missão das Nações Unidas (MINUSCA) a listagem dos militares portugueses que já o tinham utilizado. Desta forma, poderia perceber quem seria o verdadeiro destinatário da mensagem. Rapidamente ficou a saber que houve pelo menos quatro militares desde a 8ª missão da Força Nacional Destacada na RCA com aquele número de serviço.