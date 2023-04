Ataque na Faculdade de Ciências: Relação mantém pena do suspeito e critica “narrativa” criada pelo Ministério Público

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou os recursos da defesa e do Ministério Público no caso do atentado falhado à Faculdade de Ciências de Lisboa. João Carreira vai cumprir dois anos e nove meses de prisão em internamento pelo crime de posse de arma proibida e o desembargador Advínculo Sequeira acusa mesmo o MP de criar uma “narrativa” para “impressionar e prender o leitor”

Há 40 minutos