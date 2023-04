Washington: ataque a tiro provoca um morto e três feridos

Um homem morreu e três outras pessoas ficaram gravemente feridas esta terça-feira num tiroteio junto ao funeral de uma vítima de homicídio em Washington, adiantou fonte policial. O chefe da Polícia Metropolitana, Robert Contee, explicou que um agente estava no local, perto da casa funerária no nordeste de Washington, onde decorreu o serviço fúnebre, quando o tiroteio começou pelas 12h30 (17h30 em Lisboa).

O tiroteio decorreu durante cerca de 20 minutos após o final do funeral de uma vítima de homicídio, que foi baleada e morta em março, noticiou a agência Associated Press (AP). A família da vítima pediu à polícia para ter agentes nas imediações do funeral, adiantou Contee.

Pelo menos quatro pessoas foram baleadas, sendo que um homem morreu no local e mais três pessoas, dois homens e uma mulher, foram levados para o hospital em estado crítico, de acordo com fontes dos serviços de emergência. "Parece que várias pessoas que estavam no quarteirão foram alvos específicos", realçou Contee em conferência de imprensa à porta da casa funerária.

"Não temos a certeza do motivo, a razão pela qual estas pessoas foram visadas", acrescentou. A polícia não realizou imediatamente nenhuma detenção. O mais recente tiroteio nos EUA ocorre após uma série de incidentes semelhantes, incluindo cinco pessoas mortas num banco de Louisville na segunda-feira.