Moçambique: e fez-se magia.. a capela mais antiga do Índico vai ser reabilitada

O projeto de reabilitação da capela de Nossa Senhora do Baluarte bebeu do misticismo e espanto que a edificação histórica provoca a quem a visita, explica o arquiteto autor do trabalho. “Durante os dias em que estive na capela, pude ver visitantes que se prostravam, que se ajoelhavam, faziam orações, mesmo alguns que não eram religiosos admiravam a imponência do local”, conta Muhammad Cássimo. Era como se todos “sentissem o peso” da História. Numa noite estrelada de luar, pensou que “com uma luz discreta, amarela”, a capela ganharia um entorno à altura das reações dos visitantes, num ambiente que passaria a estar acessível para visitas noturnas. A tecnologia LED permite “esculpir” a luz e foi incluída no projeto para tornar visível a áurea mística do espaço.

A capela ostenta características raras, capazes de deixar de boca aberta quem a visita. O guia Momade Raisse conhece-as a todas. “É, provavelmente, o mais antigo edifício preservado de Moçambique. Acredita-se ser o primeiro edifício em alvenaria de pedra da África austral.” Ou seja, é o mais antigo edifício europeu até hoje de pé nestas paragens, encavalitado num banco de coral, mesmo em cima do mar. Raisse recorda que numa das marés vivas de 2021 as ondas mais altas passavam por cima da capela.